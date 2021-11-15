BASIN AÇIKLAMASI 15.11.2021

ŞIRNAK (Habermetre) - Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 08 - 14 Kasım 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde;

11, 15 gram esrar, 3, 32 gram eroin, 2, 1 gram metamfetamin, 2 adet bong düzeneği, 2. 370 paket kaçak sigara, 18 adet kaçak cep telefonu, 6 adet oyun konsolu ve 1 adet sahte çek ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 24 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır.

Ayrıca Kaçakçılık ve Asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar kapsamında 17 şüpheli Kaçakçılık, 12 şüpheli Asayiş, 1 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik ve 1 şüpheli Terör suçundan olmak üzere toplam 31 şüpheli yakalanarak yasal işlemler başlatılmıştır.

Kaçakçılık ve Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Şırnak Valiliği

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