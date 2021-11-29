Basın Açıklaması

28 Kasım 2021 günü, bazı basın yayın organlarında çıkan "Ateş Yakıp Duvarını İşaretlediler" başlıklı haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur; İlimiz Harran ilçesinde öğretmenlik yapan S. A., 27. 10. 2021 tarihinde Harran Emniyet Müdürlüğüne yaptığı başvuruda, evinin dış duvarına bir takım işaretler çizildiğini belirterek şikayette bulunmuştur. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, olayın faili olduğu tespit edilen 11 yaşındaki bir çocuk, ailesi ile birlikte güvenlik güçlerince Emniyet Müdürlüğüne getirilmiş, yapılan görüşmeler neticesinde her hangi bir tehdit unsurunun bulunmadığı kanaatine varan S. A. şikayetinden vazgeçmiştir. Bu olaydan bir ay sonra 27. 11. 2021 günü akşam saatlerinde; evinin duvarına kırmızı sprey boyayla şekiller çizildiğini ve alevi olması sebebiyle bunun yapıldığını iddia ederek yeniden şikayetçi olan S. A. 'nın ikinci başvurusu üzerine aynı gün kapsamlı adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.

Öte yandan, şikayete konu evin çevresinde yapılan incelemelerde; klima borusunda her hangi bir ateş veya yanık izine rastlanmadığı, söz konusu evin, çocukların sıklıkla oyun oynadığı merkezi bir yerde olduğu tespit edilmiştir. Tarih boyunca farklı kültür ve anlayışların barış ve kardeşlik içinde birlikte yaşadığı, engin bir hoşgörü ikliminin hakim olduğu Şanlıurfa'da ve özelde Harran ilçemizde bugüne kadar bu türden rahatsızlık veren en küçük bir olay yaşanmamış olup, konu tüm yönleri ile titizlikle soruşturulmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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