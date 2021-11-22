Basın Açıklaması

Bugün bir gazetede yer alan "Devlet mi kazanacak, çapulcular mı? " başlıklı köşe yazısı ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur:

İlimiz Suruç ilçesinde 2018 yılında meydana gelen ve dört kişinin hayatını kaybettiği olay ile ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşüp "görevden affımı" istediğim yönündeki ifadeler kesinlikle gerçeği yansıtmamakta olup, Sayın Cumhurbaşkanımızla bu meyanda bir görüşmem olmamıştır.

Söz konusu olayla ilgili başlatılan adli süreç ise halen devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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