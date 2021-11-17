Basın Açıklaması

Yemişlik 4. Etap Afet Konutlarında Kuraların, Vaziyet Planı ile Uyumsuz Olduğu Haberler i Gerçeği Yansıtmamakta Olup, Kamuoyunun Doğru Bilgilendirilmesi İhtiyacı Doğmuştur.

24 Ocak 2020 Tarihinde merkez üssü Sivrice İlçesi olan deprem afeti sonrasında, devletimizin tüm kurumları vakit kaybetmeden Elazığ'ın yaralarını sarmak amacı ile çalışmalara başlamıştır.

Depremzede vatandaşlarımızın acil Konut ihtiyacının karşılanması amacı ile Elazığ genelinde T. C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından, merkez mahallelerde, ilçelerde, köylerde ve rezerv toplu konut alanlarında inşaat faaliyetlerine başlanmıştır.

Toplu konut inşaat faaliyetlerinin yapıldığı rezerv alanlardan birisi Yemişlik Bölgesi olup, Yemişlik 4. ve 5. Etap Afet Konutlarının kuraları 05. 03. 2021 tarihinde noter huzurunda çekilmiştir.

Yemişlik 4. Etap Afet Konutlarının yapımı esnasından, vatandaşlarımızdan gelen taleplere yönelik olarak, yapımına hiç başlanmayan 2+1 tip bloklar, 3+1 tip bloğa dönüştürülmüştür. Bu doğrultuda 3+1 E Tipi blokları içeren Nihai Vaziyet Planı oluşturulmuş ve imalatlar bu vaziyet planına göre yapılmıştır.

Kuralar, Nihai Vaziyet Planı doğrultusunda oluşturulan Finans Listesine göre çekilmiştir. Finans Listelerinde ve Kura Listelerinde belirtilen yönler ve adres numaraları (UAVT kodları) Nihai Vaziyet Planı ve saha ile birebir uyumludur.

Kamuoyunda, Yemişlik 4. Etap Afet Konutlarında, sahadaki mevcut durum ile kura listelerinin uyumsuz olduğuna ilişkin yanlış bilgi bulunmakla birlikte, sosyal medyada gerçek durumla ilgisi olmayan bir vaziyet planı dolaşmaktadır.

Kamuoyunu yanıltıcı şekilde sosyal medyada dolaşımda olan vaziyet planında, 3+1 E Tipi Bloklar bulunmamaktadır. Halbuki gerek Nihai Vaziyet Planında, gerek Finans Listesi ve Kura Listelerinde ve gerekse sahada gerçek durumda 3+1 E Tipi Bloklar bulunmaktadır. Hak sahiplerinin ilgisiz, yetkisiz ve yetkin olmayan kişilerden yanlış bilgi aldıkları anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, Nihai Vaziyet Planında, Finans Listesinde ve Kura Listelerinde E tipi 3+1 blokların bulunduğu ve Nihai Vaziyet Planında, Finans Listesinde ve Kura Listelerinde yönlerin ve adres numaralarının (UAVT kodları) net bir şekilde belirtiliyor olduğu dikkate alınarak, vatandaşlarımıza, Noter huzurunda çekilen kurada kendilerine çıkan daireler doğru bir şekilde teslim edilecektir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

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