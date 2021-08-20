Basın Açıklaması

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20. 08. 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 Mülki İdare Amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri esas alınarak...

20. 08. 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 Mülki İdare Amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri esas alınarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile değiştirildi.

Buna göre, 4 Kaymakam ve 1 Vali Yardımcısı merkez teşkilatında değişik görevlere getirilirken, Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli 21 Mülki İdare Amiri Mülkiye Müfettişi olarak atandı.

Bakanlığın merkez teşkilatında görev yapan 13 mülki idare amiri Vali Yardımcılığı, Kaymakamlık ve Hukuk Müşavirliği görevlerine atandı.

Kararname ile geçen dönemde de yapılan uygulamayla Vali Yardımcılarının Kaymakamlık görevine atanmaları uygulamasına devam edildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki atamaya tabi tüm ilçelere Kaymakam ataması gerçekleştirilirken bu bölgelerde tayine tabi olan Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi icra edenler daha üst görevlerde değerlendirildi.

İlk kez 2021 yılı yaz kararnamesi ile Hudut Mülki İdare Amiri ataması yapılması planlandı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre