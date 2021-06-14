Basın Açıklaması 14.06.2021-2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Basın Açıklaması 14.06.2021-2

Basın Açıklaması 14.06.2021-2
Habermetre - Haberler | Toplum

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 07 - 13 Haziran 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 14 şüpheli gözaltına alınmış olup 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış,...

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 07 - 13 Haziran 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 14 şüpheli gözaltına alınmış olup 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla şartıyla, 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmıştır.

İcra edilen operasyonlar neticesinde plastik patlayıcı ile metal bilyeler bulunan metal muhafaza, ateşleyici düzenek, sinyal alıcı, pil bloğu ve tuşlu cep telefonu ele geçilirmiştir.

Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Şırnak Valiliği

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nur Sürer Selma Ergeç Hande Erçel Hande Ataizi
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Roland Garros Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Basın Açıklaması 14.06.2021-2 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 13:46:53. #1.13#

title