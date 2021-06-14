Basın Açıklaması 14.06.2021-2

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 07 - 13 Haziran 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 14 şüpheli gözaltına alınmış olup 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış,...

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 07 - 13 Haziran 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 14 şüpheli gözaltına alınmış olup 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla şartıyla, 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmıştır.

İcra edilen operasyonlar neticesinde plastik patlayıcı ile metal bilyeler bulunan metal muhafaza, ateşleyici düzenek, sinyal alıcı, pil bloğu ve tuşlu cep telefonu ele geçilirmiştir.

Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Şırnak Valiliği

Kaynak: Habermetre