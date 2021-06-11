Basın Açıklaması 11.06.2021
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Basın Açıklaması 11.06.2021

Basın Açıklaması 11.06.2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Terörle mücadele kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla hendek barikat operasyonları döneminde Şırnak ili Cizre İlçesinde YPS ve Gençlik Yapılanması içerisinde silahlı olarak eylem ve faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin...

Terörle mücadele kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla hendek barikat operasyonları döneminde Şırnak ili Cizre İlçesinde YPS ve Gençlik Yapılanması içerisinde silahlı olarak eylem ve faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 08 - 09. 06. 2021 günü Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan 5 şüpheliden;

4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, 1 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılmıştır.

Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Şırnak Valiliği

Kaynak: Habermetre

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Basın Açıklaması 11.06.2021 - Haberler
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