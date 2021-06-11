Basın Açıklaması 11.06.2021

Terörle mücadele kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla hendek barikat operasyonları döneminde Şırnak ili Cizre İlçesinde YPS ve Gençlik Yapılanması içerisinde silahlı olarak eylem ve faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin...