Basın Açıklaması (06.12.2021)

05. 12. 2021 tarihinde ilimiz yerel basınına yansıyan ilimizde yer alan zincir marketlerin birinde gerçekleşen olayda özetle bir vatandaşımıza istediği adet kadar paketli süt ürününün satılmadığı ve stokçuluk yapıldığı iddiasına ilişkin duruma istinaden hemen harekete geçilerek aynı gün Ticaret İl Müdürlüğü personeli tarafından olaya ilişkin yerinde denetim yapılmıştır.

Olaya ilişkin yapılan ilk incelemede firma yetkilisi, tedarikte yaşanan sıkıntılardan dolayı bütün müşterilerin ürüne ulaşabilmesi adına ürünlerde sınırlı sayıda satış yapılması talimatının tüm şubelere şirket merkezi tarafından iletildiğini belirtilmiştir. Söz konusu olayın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Satıştan Kaçınma başlıklı 6. Maddesini ihlal ettiği değerlendirilmiştir.

Bu bağlamda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Satıştan Kaçınma başlıklı 6. Maddenin 1. Fıkrasında "Vitrinde, rafta, elektronik ortamda veya açıkça görülebilir herhangi bir yerde teşhir edilen malın, satılık olmadığı belirtilen bir ibareye yer verilmedikçe satışından kaçınılamaz" hükmü bulunmaktadır. Ayrıca 6. Maddenin 3. Fıkrasında da "… haklı bir sebep yoksa; bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin, kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz. "Söz konusu olaya ilişkin Ticaret İl Müdürlüğünün denetiminde süt ürününde satışın sınırlandırıldığına ve tüketicinin bu hususta bilgilendirildiğine dair herhangi bir ibareye yer verilmediği ve yapılan işlemin bu haliyle 6502 sayılı kanunun 6. Maddesinin 1. fıkrasına aykırı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu durumla ilgili idari para cezasının uygulanabilmesi için gerekli tutanaklar hazırlanıp 6502 sayılı Kanunun 78. Maddesi gereği ilgili firmanın merkezinin bulunduğu İstanbul Valiliğine gönderilmiş olup durum ayrıca takip edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

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