Basın Açıklaması (02.08.2021-1)
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Basın Açıklaması (02.08.2021-1)

Basın Açıklaması (02.08.2021-1)
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Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ile mücadele kapsamında Valiliğimiz İl Jandarma Komutanlığınca yapılan saha çalışmaları sonucunda; Erzincan ili Çayırlı ilçesi mülki sınırları içerisinde ikamet eden (S.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ile mücadele kapsamında Valiliğimiz İl Jandarma Komutanlığınca yapılan saha çalışmaları sonucunda; Erzincan ili Çayırlı ilçesi mülki sınırları içerisinde ikamet eden (S. P) isimli şahıs tarafından kendisine ait bahçe içerisine uyuşturucu madde imal etmek amacıyla yasadışı kenevir bitkisi ektiği bilgisi alınmasına müteakip, 29 Temmuz 2021 tarihinde (S. P) isimli şahsa ait ev ve bahçede yapılan arama faaliyetinde; 37 kök kenevir bitkisi ve 126 gr. Kubar Esrar maddesi ele geçirilmiş, olay şüphelisi aynı gün jandarma ekiplerince yakalanarak, hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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