Basın Açıklaması 02.06.2021
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Basın Açıklaması 02.06.2021

Basın Açıklaması 02.06.2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "kadın kılığına giren 2 erkek şahsın ilimizde küçük yaşta bir çocuğu kaçırdığı ve Emniyet uygulama noktasında yakalandıkları" şeklindeki paylaşımlar asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "kadın kılığına giren 2 erkek şahsın ilimizde küçük yaşta bir çocuğu kaçırdığı ve Emniyet uygulama noktasında yakalandıkları" şeklindeki paylaşımlar asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır.

02. 06. 2021 Çarşamba günü saat 12. 51'de 155 Polis İmdat hattını arayarak 2017 doğumlu oğlunun kaybolduğunu belirten bir vatandaşımızın ikametine geçildiğinde ihbarı yaptığı andan 5 dakika sonra, kaybolduğunu belirttiği oğlunun ikametlerinden 200 metre mesafede bir kamu kurumunun güvenlik görevlileri tarafından bulunarak kendilerine getirildiğini belirtmiş ve yapılan tespit üzerine Emniyet ekiplerimiz vatandaşımızın ikametinden ayrılmıştır. Bunun dışında yaşanan herhangi bir olay bulunmamaktadır.

Konu hakkında asılsız paylaşım yaparak yayılmasına neden olan şahıs tespit edilmiş ve Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Şırnak Valiliği

Kaynak: Habermetre

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