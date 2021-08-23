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BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI
Habermetre - Haberler | Toplum

1. Türkiye-Azerbaycan İkili SAT/SAS Tatbikatı, Azerbaycan ev sahipliğinde 30 Ağustos-10 Eylül 2021 tarihleri arasında Bakü'de icra edilecektir.

1. Türkiye-Azerbaycan İkili SAT/SAS Tatbikatı, Azerbaycan ev sahipliğinde 30 Ağustos-10 Eylül 2021 tarihleri arasında Bakü'de icra edilecektir.

2. Tatbikatın maksadı, Türkiye ve Azerbaycan SAT ve SAS Timleri arasında deniz özel harekat nevilerine yönelik müşterek çalışabilirliği sağlamak ve Azerbaycan Deniz Kuvvetleri ile askeri alandaki iş birliğini geliştirmektedir.

3. Tatbikata, 8 kişiden müteşekkil bir Görev Timi ile iştirak edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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