Basın Açıklamaları

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Habermetre - Haberler | Toplum

Milli Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere 2. 533 (iki bin beş yüz otuz üç) açıktan işçi alınacaktır.

Milli Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere 2. 533 (iki bin beş yüz otuz üç) açıktan işçi alınacaktır. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle yapılacaktır.

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İşçi alım ilanına başvuru yapmak için TIKLAYINIZ

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Kaynak: Habermetre

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