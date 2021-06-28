Basın Açıklamaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Basın Açıklamaları

Basın Açıklamaları
Habermetre - Haberler | Toplum

1. Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, Kazakistan, Pakistan ve Özbekistan Özel Kuvvet unsurlarının fiili, Kosova ve Moğolistan temsilcilerinin gözlemci olarak katılımıyla 28 Haziran-08 Temmuz 2021 tarihleri arasında Genelkurmay Başkanlığı...

1. Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, Kazakistan, Pakistan ve Özbekistan Özel Kuvvet unsurlarının fiili, Kosova ve Moğolistan temsilcilerinin gözlemci olarak katılımıyla 28 Haziran-08 Temmuz 2021 tarihleri arasında Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde Ankara'da icra edilmektedir.

2. Tatbikatın maksadı; Dost ve kardeş ülkelerin Özel Kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, birlikte harekat icra edebilme kabiliyetlerini geliştirmektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Vladimir Putin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Şahin Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral
Spor Metin Oktay Emre Kocadağ Burak Yılmaz Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Basın Açıklamaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 11:18:04. #1.15#

title