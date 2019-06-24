Başımıza Taş Yağmasına Sebep Olabilecek 5 Cinsel Gelenek

Başlık komik olsun diye öyle yazdık sanıyorsanız şoklara hazır olun canlarım. Bu toplumlar bilen bilir Lut kavmini bile sollamışlar çoğu konuda. Okudukça gözleriniz fal taşı gibi açılacak.

Dünyanın en garip cinsel adetlerine sahip toplumlar

1-The Sambians





Hemen şok edecek bir kabile ile başlayalım. Bu kabilede erkek çocukları küçük yaşta kadınların olduğu ortamdan uzak bir yere çekiyorlar. Yedi yaşında alıp 17 yaşına kadar saplarla dolu bir ortamda bol dayaklı, bol acılı bir süreçte eğitiyorlar. İşin en kötü yanı ise bu çocukların eğitimin son aşamasında büyüklerinin menisi (spermi) de katılan bir içecekle eğitimi bitiriyorlar. Yeni Gine'deki bu kabile IYK dedirten cinsten.

2- The Trobrianders





Kadınlarda 6-8 erkeklerde 10-12 yaşlarında cinsel hayatın başladığı Yeni Gine'deki bu ilginç kabilede herkes dilediği zaman sevişebiliyor ama yemeğe çıkmak için evli olmak gerekiyor. Tabii biz giyinik foto eklesek de genelde kıyafetin olmadığı bir kabile.

3- The Wodaabee





Nijer'de bulunan bu kabilede erkekler birbirlerinin eşini çalmayı gayet normal bir adet olarak görüyor. Her yıl Gerewol Festivali'nde giydikleri kıyafetlerle ve makyajlarıyla ünlü olan bu kabilenin erkekleri eğer yakalanırlarsa, o kadınla evleniyorlar.

4- Antik Mısır Firavunları





Kendilerini ULU sınıfına sokmak isteyen firavunların bir kısmının halkın önünde mastürbasyon yaptığı iddiası birçok tarihçi tarafından tekrarlanan bir iddia.

5- Antik Yunan





Antik Yunan'da cinsel kimliği belirlemek için kadın veya erkek olmasından daha çok aktif veya pasif olması önem taşıyordu. Pasif olmak genelde genç, fakir ve güçsüzlere özgü bir tercih olarak görülüyordu. Yine Antik Yunan'da oğlancılık da oldukça yaygındı.