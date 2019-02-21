Basılı Kitap ve Süreli Yayınlardaki Kdv Oranının Sıfırlanması, İşe Alınan Sigortalılar İçin 3 Ay...

Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranının sıfırlanması, işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

Kaynak: AA