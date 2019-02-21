Basılı Kitap ve Süreli Yayınlardaki Kdv Oranının Sıfırlanması, İşe Alınan Sigortalılar İçin 3 Ay...
Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranının sıfırlanması, işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranının sıfırlanması, işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
Kaynak: AA