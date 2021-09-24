BASİFED Tunç Soyer ile buluştu

İZMİR (Bültenler) - Son olarak çevrimiçi toplantıyı BASİFED ile yapan Soyer, BASİFED'in son günlerde üniversite öğrencilerinin yurt sorununa dair sorduğu soruyu yanıtlayarak bu konuda yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Kısa vadede yurt kiralama, kendilerine ait misafirhaneyi yurda çevirme ve diğer yurtlardan kapasiteleri kapsamında kontenjan kiralama önlemlerini aldıklarını söyleyen Soyer, "Uzun vadede yurt inşa edeceğiz" dedi.

Toplantının açılışında konuşan BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iç içe çalışmalar yürüttüklerini, bundan dolayı da büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Üniversite öğrencilerinin barınma hakkına değinen BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, "Sorun çok büyük. Bu anlamda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki çalışmalarını merak ediyoruz" dedi.

İzmir'deki devlet üniversitelerinin kent içinde olmadığına değinen Kasalı, "Üniversitelerimizin önemli miktarda arazileri mevcut. Bu konuda üniversiteler ile işbirliği yaparak belediye, üniversite iş dünyası olarak kalıcı çözümler üretmek sanıyorum en doğrusu olacaktır" dedi.

Soyer: "Yurt inşa edeceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, günlerdir bu soruna kafa yorduklarını ifade ederek, "İki yurt kiralanması ile ilgili bir yol aldık. Bir Buca'da bir de Bornova'da yurt kiralıyoruz. Örnekköy'deki misafirhanemizi boşaltarak yurda dönüştürüyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir araziye yurt yapmak için bir çalışma başlattık. Biz de bütün enerjimizi vaktimizi yüreğimizi bu meseleye vakfetmiş durumdayız" dedi.

Yurt sahipleri ile bir toplantı yaptıklarını ifade eden Soyer, "Her bir yurttan kapasiteleri oranında kontenjan almak istiyoruz. Bu kontenjanların ücretinin büyük bölümünü İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üstlenerek öğrencilere destek olmayı planlıyoruz. Gelir durumu düşük 5 bin öğrenciye ayda 400 TL nakit destek imkanı yaratmıştık, bunu da önümüzdeki aydan itibaren hayata geçiriyoruz. Son olarak Evka-3'de en az 500 ila 800 kapasiteli planladığımız yurt binasının ihalesini yaparak 2022'de inşaatına başlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Soyer: "AB Yeşil Mutabakat için farkındalık eksikliği var"

Gelen bir soru üzerine AB Yeşil Mutabakatı konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar ve girişimleri anlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Yeşil enerji eylem planı çerçevesinde 2030 yılına kadar karbon salınımını büyük oranda azaltan bir kent olma hedefimiz var" dedi.

AB Yeşil Mutabakat konusunda her şeye rağmen bir farkındalık eksikliği olduğunu ifade eden Soyer, "Eğer bu yeşil mutabakat kriterlerine yeterince hızlı bir şekilde adapte olamazsak, ihracatta sıkıntılar yaşayacağız. Yerel yönetim olarak bu farkındalığı yaratmak için çalışmak bizim sorumluluğumuz. İlgili kurullar ile bu konuda birlikte çalışmak istiyoruz. İzmir'in ihracat potansiyelini ileriye taşıyacak tek yol, yeşil mutabakata uyum ile sağlanabilir. Bu da farkındalık ile oluşur" diye konuştu.

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