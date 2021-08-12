Başıboş sokak köpekleri esnaf ve vatandaşlar korku saçıyor
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Başıboş sokak köpekleri esnaf ve vatandaşlar korku saçıyor

İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - Haberler | Güncel

Başıboş sokak köpekleri esnaf ve vatandaşlar korku saçıyor Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sürü halinde gezen başıboş köpekler esnaf ve vatandaşlara korku saçıyor Sürü halindeki köpeklerin bir başka köpeğe saldırmasına şahit olan ve korku dolu anlar yaşayan esnaf Yunus Karınlı, can havliyle...

Başıboş sokak köpekleri esnaf ve vatandaşlar korku saçıyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sürü halinde gezen başıboş köpekler esnaf ve vatandaşlara korku saçıyor

Sürü halindeki köpeklerin bir başka köpeğe saldırmasına şahit olan ve korku dolu anlar yaşayan esnaf Yunus Karınlı, can havliyle attığı paspasla kendilerini koruduklarını söyledi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sürü halinde gezen başıboş köpekler esnaf ve vatandaşlara korku saçıyor. Sürü halindeki köpeklerin bir başka köpeğe saldırmasına şahit olan ve korku dolu anlar yaşayan esnaf Yunus Karınlı, can havliyle attığı paspasla kendilerini koruduklarını söyledi.

Düziçi ilçesi Refik Cesur Bulvarı üzerinde esnaflık yapan Yunus Karınlı ve Veli Köken, iş yerlerinin önünde oturdukları sırada korku dolu anlar yaşadı. İş yerlerinin önünde oturan esnaf arkadaşlar, sohbet ettikleri sırada önlerinde bulunan bir sokak köpeğine sürü halinde dolaşan diğer köpekler saldırdı. Ne olduğunu anlayamadan panik halde oturdukları yerden kalkan iki arkadaştan Yunus Karınlı köpekleri kendilerinden uzak tutmak için can havliyle yerden eline geçirdiği paspası fırlattı. Paspastan korkan köpekler dağılırken esnaflarda rahat bir nefes aldı. Yaşanan panik anları da anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Yerimden kaçmak amaçlı kalktım da paspas aklıma geldi"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Yunus Karınlı, "Saat 7 gibi dükkanımızı açtık. Arkadaşla burada sohbet ediyorduk. İki üç köpek gel birbirlerine hırlaşıp dururken biri bir tanesine geldi diğerleri de sürü halinde nereden geldiyse hepsi bir köpeğe çöktü öldürüyorlar. Bende kaçmak amaçlı kalktım da paspas aklıma geldi. Can havliyle paspası aldım üzerlerine attım. Allah'tan köpekler korktu da kaçtı. Ben iş yerinden yorgun eve gidiyorum bir çöp atıyorum. Hanım diyor köpeklerden çocukları çöp atmaya gönderemiyorum" diye konuştu.

Başıboş sokak köpekleri esnaf ve vatandaşlar korku saçıyor
Başıboş sokak köpekleri esnaf ve vatandaşlar korku saçıyor
Başıboş sokak köpekleri esnaf ve vatandaşlar korku saçıyor
Başıboş sokak köpekleri esnaf ve vatandaşlar korku saçıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merden İslah

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