Başıboş pitbullu çamaşır ipiyle bağladı, yoldan geçenler oyun oynadı - Haberler
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Başıboş pitbullu çamaşır ipiyle bağladı, yoldan geçenler oyun oynadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başıboş pitbullu çamaşır ipiyle bağladı, yoldan geçenler oyun oynadı Adana'da sokağa bırakılan pitbull cinsi köpeği esnaf çamaşır ipiyle kapıya bağlarken yoldan geçen vatandaşlar oyun oynadı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Başıboş pitbullu çamaşır ipiyle bağladı, yoldan geçenler oyun oynadı

ADANA - Adana'da sokağa bırakılan pitbull cinsi köpeği esnaf çamaşır ipiyle kapıya bağlarken yoldan geçen vatandaşlar oyun oynadı. Ekipler sokağa bırakılan hayvanı barınağa götürdü.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi 68066 sokağa sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pitbull cinsi köpek bırakıldı. Başıboş köpeği gören Hasan Eryılmaz isimli esnaf, hayvanı kimseye zarar vermesin düşüncesiyle çamaşır ipiyle kapıya bağladı. Ardından Eryılmaz polise haber verdi.

Bu sırada yoldan geçen bazı vatandaşlar ise köpekle oyun oynadı. Köpekle oynayan Sami Yılmaz isimli vatandaş, pitbullun yavru olduğunu ve korkmadığını söyledi.

Olay yerine gelen polis ekipleriyse Adana Büyükşehir Belediyesi'ne haber verdi. Gelen ekipler hayvanı alıp barınağa götürdü.

Başıboş pitbullu çamaşır ipiyle bağladı, yoldan geçenler oyun oynadı

Başıboş pitbullu çamaşır ipiyle bağladı, yoldan geçenler oyun oynadı

Başıboş pitbullu çamaşır ipiyle bağladı, yoldan geçenler oyun oynadı

Başıboş pitbullu çamaşır ipiyle bağladı, yoldan geçenler oyun oynadı

Başıboş pitbullu çamaşır ipiyle bağladı, yoldan geçenler oyun oynadı

Başıboş pitbullu çamaşır ipiyle bağladı, yoldan geçenler oyun oynadı

Başıboş pitbullu çamaşır ipiyle bağladı, yoldan geçenler oyun oynadı

Başıboş pitbullu çamaşır ipiyle bağladı, yoldan geçenler oyun oynadı

Başıboş pitbullu çamaşır ipiyle bağladı, yoldan geçenler oyun oynadı

Başıboş pitbullu çamaşır ipiyle bağladı, yoldan geçenler oyun oynadı

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - 3. Sayfa

oyunlar, Seyhan, Esnaf, Adana, 3. Sayfa, Yerel, Haber

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