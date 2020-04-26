Başıboş pitbull, 2 sokak köpeğini parçaladı
ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde başıboş pitbull, 2 sokak köpeğini parçalayıp, telef etti.
26.04.2020 16:17 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:18
ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde başıboş pitbull, 2 sokak köpeğini parçalayıp, telef etti.
Elmalı Sanayi Sitesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, başıboş pitbull dehşet saçtı. Sahipsiz olduğu belirtilen pitbull, 2 sokak köpeğine saldırdı. Pitbullun parçaladığı sokak köpekleri telef oldu. Çevredekiler başıboş halde gezmeye devam eden saldırgan pitbullun yakalanması için yardım istedi.
Kaynak: DHA