Başıboş pitbull, 2 sokak köpeğini parçaladı ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde başıboş pitbull, 2 sokak köpeğini parçalayıp, telef etti.

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde başıboş pitbull, 2 sokak köpeğini parçalayıp, telef etti.

Elmalı Sanayi Sitesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, başıboş pitbull dehşet saçtı. Sahipsiz olduğu belirtilen pitbull, 2 sokak köpeğine saldırdı. Pitbullun parçaladığı sokak köpekleri telef oldu. Çevredekiler başıboş halde gezmeye devam eden saldırgan pitbullun yakalanması için yardım istedi.

Kaynak: DHA