Başıboş oltaya takılan balığı, Prof. Dr. Gökoğlu kurtardı

ANTALYA'da, kıyıdan olta balıkçılığı yapanların düşürdüğü misina ve olta iğneleri, su altı habitatını tehdit ediyor.

ANTALYA'da, kıyıdan olta balıkçılığı yapanların düşürdüğü misina ve olta iğneleri, su altı habitatını tehdit ediyor. Konyaaltı'nda dalış sırasında su altında kalan olta iğnesine takılan pamuk balığını kurtaran Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz tabanının kopan olta ve olta kurşunlarıyla dolu olduğunu söyledi.

Kentte dün dalış yapan AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ile AÜ Dalış Topluluğu üyesi Aygün Şerment, kıyı balıkçılarının denize düşürdüğü olta ucuna takılan lokum cinsi balığı kurtararak, doğal yaşamına bıraktı. Prof. Dr. Gökoğlu'nun balığı kurtarma anını, su altı kamerasıyla kaydeden dalgıç Aygün Şerment, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Şerment, "Balığın midesine uzanan misinanın iğnelerinin içeride saplı kaldığını gördük ve iki kancayı çıkararak balığı doğal yaşamına bıraktık. Bu olay birçok sebeple gerçekleşmiş olabilir fakat bu tür olayları azaltmak elimizde. Özellikle kayalık ve takılma yapabilecek alanlarda gerçekleştirilen balık avları sırasında şamandıra kullanılmalı ve boyu derinliğe göre ayarlanmalı. Bu sayede olta takımlarının takılmasının büyük ölçüde önüne geçilebilir. Ucunda yem olmasa bile özellikle deniz kaplumbağalarının bu misinalara dolanarak yaşamlarını yitirdiğini biliyoruz. Belki de yüzlerce balığın şu anda bu şekilde ölmeyi bekliyor oluşunu düşünmeliyiz" diyerek, kıyı balıkçılarını uyardı.

CARETTA CARETTALAR VE AKDENİZ FOKLARINI DA TEHDİT EDİYORDalış sırasında tesadüfen karşılarına çıkan pamuk balığının 'hayalet av aracı' oltaya takıldığını ve can çekiştiğini fark ettiğini anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, bu tür başıboş misina ve oltaların balıkların yanı sıra caretta caretta ve Akdeniz foklarının hayatını tehlikeye attığını kaydetti. Gökoğlu, kıyıdan balık avlayanların bilinçli olmasını istedi.

Kıyıya yakın bölgelerde bırakılan oltaların insanların ayağına batma tehlikesi olduğunu da hatırlatan Prof. Dr. Gökoğlu, "Hayalet av araçları olarak tabir ettiğimiz başıboş olta ve misinalar, su altında büyük tehlike oluşturuyor. Özellikle misinalara caretta carettalar ile Akdeniz fokları takılıp ölebiliyor. Aynı şekilde ucunda yem olmasa bile parlak iğneyi yutan balıklar da yaşamını yitiriyor. Özellikle kayalık bölgelerde balık tutmak isteyen kıyı balıkçıları şamandıra kullanmalı ve oltanın kayalıklara takılmasını engellemeli. Su altına düşen iğnelerle birlikte iğne uçlarında olan kurşunlar da aşağıda kalıyor. Deniz tabanına çöken kurşunlar doğal yaşamı tehdit ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli