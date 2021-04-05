Başıboş köpekler üç koyunu telef etti
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Başıboş köpekler üç koyunu telef etti

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Başıboş köpekler üç koyunu telef etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde sokak köpekleri, besici Ali Çömük'e ait 3 koyunu telef etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sokak köpekleri, besici Ali Çömük'e ait 3 koyunu telef etti.

İlçeye bağlı Çavdarlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde Ali Çömük'e ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren başıboş köpekler, koyunlara saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonucu 3 koyun telef oldu, 2 koyun yaralandı.

Çömük, zararının giderilmesi için yetkililerden yardım istedi. Çömük'ün zararının Tarsus Belediyesi tarafından karşılanacağı ve mahalleye veteriner hekim gönderileceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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