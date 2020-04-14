Başıboş köpekler oyun oynayan çocuklara saldırdı: 3 ağır 6 yaralı (2) 'FIRINDAN DÖNERKEN ISIRDI'Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, başıboş köpeklerin saldırısında yaralanan çocuklardan 2'si, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

'FIRINDAN DÖNERKEN ISIRDI'

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, başıboş köpeklerin saldırısında yaralanan çocuklardan 2'si, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Saldırıya uğradığı sokakta yaşadıklarını anlatan Kadir D., "Ben fırından ekmek alıp, eve dönerken, karşıma çıkan köpek, bana saldırdı. Ben çok korktum, güçlükle kurtuldum. Bu sırada köpek parmağımı ısırarak, beni yaraladı" dedi.

Evlerinin önünde oynarken, köpeklerin saldırısında yaralanan çocuklardan Havva K.'nin babası Mustafa K. ise "Sokaklar köpeklerle dolu. Çocuklarım evin önünde oynarken köpeklerin havlama sesini duyduk. Bu sırada kızım korkuyla kendisini eve attı. Küçük sıyrıklarla kurtuldu. Yetkililerden bir an önce sokaklarda gezen başıboş köpeklerin toplanmasını istiyoruz" diye konuştu.Köpeklerin saldırısında yaralanan diğer çocukların tedavilerine ise hastanelerde devam ediliyor.

Kaynak: DHA