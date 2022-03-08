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Başıboş köpekler öğrencilerin korkusu oldu

İhlas Haber Ajansı - Rıdvan Bostancı - Güncel
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Başıboş köpekler öğrencilerin korkusu olduKARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başıboş sokak köpekleri tehlike oluştururken öğrencilerin korkusu oldu.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Başıboş köpekler öğrencilerin korkusu oldu

KARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başıboş sokak köpekleri tehlike oluştururken öğrencilerin korkusu oldu.

Safranbolu Barış Mahallesi 66 Nolu Sokağı mesken tutan başıboş köpekler, çocuklar ve aileleri için tehlike oluşturuyor. Sürü halinde gezen köpekler sabah saatlerinde okula gitmek için evlerinden çıkan öğrencilerin korkulu rüyası haline geldi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde köpeklerin havlamasından kaçışan öğrencilerin yer aldığı görülüyor.

Başıboş köpekler öğrencilerin korkusu oldu

Başıboş köpekler öğrencilerin korkusu oldu

Başıboş köpekler öğrencilerin korkusu oldu

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

Safranbolu, Karabük, Güncel, Haberler

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