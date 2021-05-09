Başıboş köpekler 12 koyunu öldürdü 2'sini yaraladı
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Başıboş köpekler 12 koyunu öldürdü 2'sini yaraladı

Başıboş köpekler 12 koyunu öldürdü 2'sini yaraladı
Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Güncel

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, başıboş köpekler Erdal Özkan'a ait ağıla girerek 23 koyundan, 12'sini öldürdü.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, başıboş köpekler Erdal Özkan'a ait ağıla girerek 23 koyundan, 12'sini öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Doğu Mahallesi'nde meydana geldi. Erdal Özkan'a ait 23 koyunun bulunduğu ağıla çok sayıda sokak köpeği girdi ve koyunlara saldırdı. Gürültüyü duyan Özkan, hemen ağıla giderek köpekleri uzaklaştırmak istedi ancak köpekler Özkan'a da saldırdı. Çevredekilerin yardımıyla köpekler ağıldan uzaklaştırılırken, 23 koyundan, 12'sinin öldüğü tespit edildi. Olay sonrası ağıla geldiğinde 12'sinin öldüğünü, 2 koyunun da yaralı olduğunu ve  birkaç tanesinin  ise kayıp olduğunu belirten Özkan, koyunları yetiştirerek Kurban Bayramı'nda satmayı düşündüğünü söyledi. Kayıp koyunlarının bulunması için yetkililerden yardım isteyeceğini belirten Özkan, başıboş ve saldırgan köpekler konusunda da önlem alınması beklediğini ifade etti. 


Başıboş köpekler 12 koyunu öldürdü 2'sini yaraladı
Başıboş köpekler 12 koyunu öldürdü 2'sini yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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