Başıboş Kazlar Trafiği Tehlikeye Düşürdü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde karayoluna inen başıboş kazlar sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik akışı aksadı.

Trafiğin yoğun olduğu Ankara-Samsun karayolu Ocaklı Kavşağı'nda Çorum istikametine giden sürücülerin önüne çıkan kazlar, araçları görmesine karşılık hareket etmedi. Sürücüler yol ortasında gezen kazları rahatsız etmemek için yan taraftan yollarına devam etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA