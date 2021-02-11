Başıboş inek ve yavrusuna ahırında baktı, 12 kilometre yol gidip Saadet nineye ulaştırdı
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Başıboş inek ve yavrusuna ahırında baktı, 12 kilometre yol gidip Saadet nineye ulaştırdı

11.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:34
Başıboş inek ve yavrusuna ahırında baktı, 12 kilometre yol gidip Saadet nineye ulaştırdı

BATMAN'ın Gercüş ilçesi kırsalında Müstakim Demir, başıboş bulduğu inek ve yavrusunu, kurt saldırısına karşı ahırına götürerek, beslemeye başladı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesi kırsalında Müstakim Demir, başıboş bulduğu inek ve yavrusunu, kurt saldırısına karşı ahırına götürerek, beslemeye başladı. Sosyal medyadan durumu paylaşan Demir, sahibinin ortaya çıkmasıyla inek ve yavrusunu Saadet Şimşek'e (80) 12 kilometre yol katederek, teslim etti. 

Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde yaşayan Müstakim Demir, kırsalda başıboş dolaşan inek ve yavrusunu fark etti. Bir süre sahiplerinin ortaya çıkmasını bekleyen Demir, kimse gelmeyince kurt saldırısına karşı hayvanları ahırına götürdü. İnek ve yavrusunu burada beslemeye başlayan Demir, ilçenin sosyal medya hesabı aracılığıyla durumu paylaştı. İnek ve yavrusunun sahibi, 3 gün sonra ortaya çıktı. Saadet Şimşek'in oğlu İstanbul'da olduğu için annesinin sahibi olduğu hayvanları almaya gidemeyince Demir, 12 kilometre yol katedip, yaşlı kadına ulaştırdı.

'ÇOK SEVİNÇLİYİM'Saadet Şimşek, inek ve yavrusundan umudunu kestiğini belirterek, "Resimlerini paylaşmışlar. Benim komşum ineği görüp bize haber verdi. Fotoğraflarda ineğin benim olduğunu gördüm. Ona kavuştum, çok sevinçliyim. Köy halkına ve ineğime bakan Demir ailesine çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun" dedi.Müstakim Demir de hayvanları bulduktan sonra çevre köylere haber verdiklerini ve sosyal medyadan durumu paylaştıklarını dile getirerek, "Sosyal medyadan inek ve yavrusunu bulduğumuzu belirterek, babamın telefon numarasını bıraktım. Daha sonra Davut amca aradı ve ineğin komşularının olduğunu söyledi. Oğlunun İstanbul'da olduğunu, köye gelemeyeceğini söyleyince biz de 12 kilometre yol gidip ineği ve yavrusunu Saadet teyzeye teslim ettik. Çok mutluyuz" diye konuştu. 

İlanı gören Davut Özmen de "Saadet teyzenin oğlu İstanbul'a gittiğinden dolayı kendisi gidemiyordu. Durumu, ineği bulan Demir ailesine bildirince 12 kilometre yol katedip inekleri sahibine teslim ettiler. Bu güzel bir örnek ve 'İnsanlık ölmemiş' dedirten bir davranış. Allah, Demir ailesinden razı olsun" dedi.


Başıboş inek ve yavrusuna ahırında baktı, 12 kilometre yol gidip Saadet nineye ulaştırdı
Başıboş inek ve yavrusuna ahırında baktı, 12 kilometre yol gidip Saadet nineye ulaştırdı
Başıboş inek ve yavrusuna ahırında baktı, 12 kilometre yol gidip Saadet nineye ulaştırdı
Başıboş inek ve yavrusuna ahırında baktı, 12 kilometre yol gidip Saadet nineye ulaştırdı
Başıboş inek ve yavrusuna ahırında baktı, 12 kilometre yol gidip Saadet nineye ulaştırdı
Başıboş inek ve yavrusuna ahırında baktı, 12 kilometre yol gidip Saadet nineye ulaştırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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