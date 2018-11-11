Başıboş Hayvanlar Aşılandı

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde başıboş gezen hayvanlar yakalanıp kısırlaştırma, aşılama, işaretleme (küpeleme) ve kayıt altına alma işlemi tamamlandıktan sonra bırakıldı.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde mobil kısırlaştırma ünitesi ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sokak hayvanlarını yakalama, kısırlaştırma, aşılama, işaretleme (küpeleme), kayıt altına alma ve alındığı yere bırakma işlemleri yapıldı.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklarla Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bahse konu çalışmalar herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi için kurumumuz ve yerel hayvan koruma görevlileri gözetiminde gerçekleştirilmiştir" denildi. - KIRKLARELİ