BAŞIBOŞ GEZEN PİTBULLU BAHÇEYE ALDI, DUVARA ÇIKIP EKİPLERİ ÇAĞIRDI

SİVAS'ta, sahibi tarafından sokağa terk edildiği tahmin edilen pitbull cinsi köpeği başı boş gezerken gören Tuğrul Çiftçi, hayvanı evinin bahçesine alıp, duvara çıkarak polis ekiplerine haber verdi. Pitbull, yakalanarak barınağa götürüldü.

Kent merkezinde Şeyh Şamil Mahallesi Dursun Gencer Caddesi üzerinde 2 katlı müstakil evde oturan Tuğrul Çiftçi, cadde üzerinde yürürken pitbull cinsi bir köpeğe rastladı. Panik yapan Çiftçi koşarak evine gitti. Evinin bahçesinin kapısını açan Çiftçi köpeği içeriye aldı. Hayvanın mahalledekilere zarar vermemesi için muhafaza altına alan Çiftçi, korunmak için evinin bahçe duvarına çıkarak polis ekiplerine haber verdi. Sahibi tarafından sokağa terk edildiği tahmin edilen pitbull cinsi köpek, Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hayvan ambulansı ile alınarak barınağa götürüldü. Kentte gün içinde bir başka pitbull cinsi köpek de sokakta bulunarak barınağa götürülmüştü.