BAŞIBOŞ GEZEN PİTBULLU BAHÇEYE ALDI, DUVARA ÇIKIP EKİPLERİ ÇAĞIRDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAŞIBOŞ GEZEN PİTBULLU BAHÇEYE ALDI, DUVARA ÇIKIP EKİPLERİ ÇAĞIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, sahibi tarafından sokağa terk edildiği tahmin edilen pitbull cinsi köpeği başı boş gezerken gören Tuğrul Çiftçi, hayvanı evinin bahçesine alıp, duvara çıkarak polis ekiplerine haber verdi.

SİVAS'ta, sahibi tarafından sokağa terk edildiği tahmin edilen pitbull cinsi köpeği başı boş gezerken gören Tuğrul Çiftçi, hayvanı evinin bahçesine alıp, duvara çıkarak polis ekiplerine haber verdi. Pitbull, yakalanarak barınağa götürüldü.

Kent merkezinde Şeyh Şamil Mahallesi Dursun Gencer Caddesi üzerinde 2 katlı müstakil evde oturan Tuğrul Çiftçi, cadde üzerinde yürürken pitbull cinsi bir köpeğe rastladı. Panik yapan Çiftçi koşarak evine gitti. Evinin bahçesinin kapısını açan Çiftçi köpeği içeriye aldı. Hayvanın mahalledekilere zarar vermemesi için muhafaza altına alan Çiftçi, korunmak için evinin bahçe duvarına çıkarak polis ekiplerine haber verdi. Sahibi tarafından sokağa terk edildiği tahmin edilen pitbull cinsi köpek, Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hayvan ambulansı ile alınarak barınağa götürüldü. Kentte gün içinde bir başka pitbull cinsi köpek de sokakta bulunarak barınağa götürülmüştü.

BAŞIBOŞ GEZEN PİTBULLU BAHÇEYE ALDI, DUVARA ÇIKIP EKİPLERİ ÇAĞIRDI

BAŞIBOŞ GEZEN PİTBULLU BAHÇEYE ALDI, DUVARA ÇIKIP EKİPLERİ ÇAĞIRDI

BAŞIBOŞ GEZEN PİTBULLU BAHÇEYE ALDI, DUVARA ÇIKIP EKİPLERİ ÇAĞIRDI

BAŞIBOŞ GEZEN PİTBULLU BAHÇEYE ALDI, DUVARA ÇIKIP EKİPLERİ ÇAĞIRDI

BAŞIBOŞ GEZEN PİTBULLU BAHÇEYE ALDI, DUVARA ÇIKIP EKİPLERİ ÇAĞIRDI

Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranının ünlü şarkıcının evine geldiği anlar kamerada

Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranının ünlü şarkıcının evine geldiği anlar kamerada

 Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti! Polis herkesi tek tek aradı

Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti! Polis herkesi tek tek aradı

 Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yılbaşı nedeniyle alınacak tedbirleri belirledi

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yılbaşı nedeniyle alınacak tedbirleri belirledi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title