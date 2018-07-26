Başıboş gezen aç köpekler ağıla saldırdı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde başıboş gezen aç köpekler girdikleri ağılda bir koyunu telef etti.

Hacıevat Mahallesi'nde Remzi Kocakır'a ait koyunların bulunduğu ağıla çok sayıda başı boş gezen aç köpek daldı. Saldırıya uğrayan koyunlardan biri telef olurken, 2'si yaralandı. Ağıldan kaçan yaralı koyunlardan biri ise saatler sonra hayvan sahipleri ve komşularının yardımıyla bulundu.

"Onlar bizim canımız ciğerimiz"

Büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Remzi Kocakır'ın eşi Cemile Kocakır, "Eşimle beraber yaşıyoruz, onlar bizim canımız, ciğerimiz. Koyunlarımızın o halini görünce çok üzüldüm, çok ağladım. O hayvancıklar bizim yaşam kaynağımız. Yetkililer ricam şu köpeklere bir çözüm bulsunlar" diye konuştu.

Gözü yaşlı Cemile Kocakır, belediyeden zararlarının karşılanmasını istiyor.

Yakınlarından Hüseyin Gürbüz ise, yaşlı çifte yetkililerin sahip çıkmasını istedi.