Başıboş büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı
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Başıboş büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | 3. Sayfa

Başıboş büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde trafiğin yoğun olduğu caddede başıboş gezen büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı.

Başıboş büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde trafiğin yoğun olduğu caddede başıboş gezen büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Şehit Piyade Astsubay Serkan Ciddioğlu Caddesi üzerinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde yola çıkan başıboş büyükbaş hayvan sürüsü sürücülere zor anlar yaşattı. Yol ortasında ilerleyen sürü, araçların önüne çıkarak trafiği engelledi. Sürücüler de kornaya basarak hayvanları yoldan çıkarmak için uğraştı.

Hayvan sürüsü bir süre sonra yoldan çıktı.

Başıboş büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı
Başıboş büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı
Başıboş büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı
Başıboş büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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Başıboş büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı - Haberler
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