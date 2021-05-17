Başıboş at, trafiği altüst etti

BURSA'da, caddede koşan başıboş bir at, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.

BURSA'da, caddede koşan başıboş bir at, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkez Nilüfer İlçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde başıboş bir at, caddede koşarken görüldü. Zor anlar yaşayan sürücüler ata çarpmamak için hızını azalttı. Atlın koştuğu anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR