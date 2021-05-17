Başıboş at, trafiği altüst etti
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Başıboş at, trafiği altüst etti

Başıboş at, trafiği altüst etti
Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR - Haberler | Güncel

BURSA'da, caddede koşan başıboş bir at, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.

BURSA'da, caddede koşan başıboş bir at, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.  O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkez Nilüfer İlçesi  Alaaddinbey Mahallesi'nde başıboş bir at, caddede koşarken görüldü. Zor anlar yaşayan sürücüler ata çarpmamak için hızını azalttı. Atlın koştuğu anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Başıboş at, trafiği altüst etti
Başıboş at, trafiği altüst etti
Başıboş at, trafiği altüst etti
Başıboş at, trafiği altüst etti
Başıboş at, trafiği altüst etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR

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