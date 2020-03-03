BASİAD koronavirüs riski nedeniyle Almanya'ya fuar gezisini iptal etti

03.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:44

Balıkesir Sanayici ve İş Adamları Derneği (BASİAD), 18-21 Nisan'da Almanya'da gerçekleştirilecek Hannover Uluslararası Sanayi Fuarı için planladığı gezi organizasyonunu koronavirüs (Kovid-19) riski nedeniyle iptal etti.

Dernek Başkanı Abdullah Bekki, yaptığı yazılı açıklamada, BASİAD'ın 2020 yılı Balıkesir Sanayi Gelişimi Programı çerçevesinde uzun süredir planladıkları ve Balıkesir sanayisine büyük katkı vereceğini bekledikleri Almanya'daki fuar gezisi organizasyonunu iptal etmek zorunda kaldıklarını bildirdi.

Koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığınca bir süredir uyarıcı açıklamalar yapıldığını hatırlatan Bekki, şunları kaydetti:

"Virüsle ilgili yaşanan gelişmelerin her geçen gün belirli ülkelere seyahati zorlaştırdığını ve riskli hale getirdiğini gözlemliyoruz.

Almanya ve İtalya'da bazı fuarlar iptal edildi, bazıları ileri ertelendi. Katılmayı planladığımız sanayi fuarının da iptal edilme olasılığını dikkate aldık.

Fuarlar özellikle pek çok değişik ülkeden çok sayıda ziyaretçi ile temas etme ortamını doğurmaktadır. Balıkesir ekonomisi açısından şüphesiz çok büyük ekonomik katkısı ve gelişim imkanı sağlamasını dikkate almaktayız. Lakin bu durumda Balıkesir'in ve Balıkesir iş dünyasının koronavirüsten korunması daha büyük bir önceliktir. Bu vesile ile Balıkesir iş insanlarımızı yurt dışı gezileri ve fuar gibi kalabalık ortamlarda yapacakları temaslarda koronovirüse karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor ve Balıkesir iş dünyası özelinde bu konuya hassasiyet gösterilmesini öneriyoruz."

Kaynak: AA