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BASİAD'dan üyelerine "siber saldırı" uyarısı

Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) Başkanı Abdullah Bekki, yakın geçmişte Balıkesir işletmelerini etkileyen ve pandemi dönemi ile artan dijital çalışmalar doğrultusunda; işletmeler açısından siber risk konusunda değerlendirmelerde bulundu.

BASİAD'dan üyelerine
13.07.2020 16:41 | Son Güncelleme: 13.07.2020 16:41

Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) Başkanı Abdullah Bekki, yakın geçmişte Balıkesir işletmelerini etkileyen ve pandemi dönemi ile artan dijital çalışmalar doğrultusunda; işletmeler açısından siber risk konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Bekki, yaptığı yazılı açıklamada, araştırmalar neticesinde firmaların yüzde 78'inin bir tehditle karşılaşmadan siber riski fark etme ve harekete geçme pratiğine sahip değilken, yaşanan saldırının etki gücünün öngörülenden daha yüksek olduğu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde birçok firmanın tam olarak hazır olmadan ve gerekli tedbirleri almadan hızlı bir şekilde dijitalleşmesinin siber saldırı olasılıklarını artırdığını vurgulayan Bekki, şunları kaydetti:

"Siber saldırılar karşısında güvenlik çözümleri yeteneklerinin artırılması, geleceğe dair planlamalar yapılırken kurumlarımızın güçlü bir siber saldırıya uğrayabilme riskinin düşünülmesi çok önemli. Bu alanda farkındalık ve yatırımların gerçekleştirilmesi için kurumların gerekli kaynak, personel ve zamanı tahsis etmesi, dijital vizyon ve stratejinin oluşturulması gerekiyor. Bu vizyonun hayata geçirilmesinde dijital dünyanın gerektirdiği yetkinlikler ve becerilerle donatılmış iş gücüne ihtiyaç olacak. Yaptığımız işler hızla dönüşürken gerek kamu gerek iş dünyası olarak dijital dönüşümü bütüncül bir yaklaşımla ele almalı, iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürmeli ve dijital dönüşüm rüzgarının hızına hep birlikte hazırlıklı olmalıyız."

Kaynak: AA

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