BASİAD Başkanı Bekki, "Ekonomik Reform Paketi"ni değerlendirdi
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BASİAD Başkanı Bekki, "Ekonomik Reform Paketi"ni değerlendirdi

15.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:28
BASİAD Başkanı Bekki,

Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) Başkanı Abdullah Bekki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen cuma günü açıklanan "Ekonomik Reform Paketi"nin çok değerli düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) Başkanı Abdullah Bekki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen cuma günü açıklanan "Ekonomik Reform Paketi"nin çok değerli düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Bekki, yazılı açıklamasında, salgının olumsuz etkileri nedeniyle iş dünyasının bu tür reformlara ve desteklere ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Fiyat istikrarının sağlanması, yatırım ikliminin iyileştirilmesi, istihdamın desteklenmesi, özellikle bütçenin disipline edilmesi ve harcamaların kontrol altına alınması, özellikle BASİAD olarak üzerinde önemle durdukları ihracatın tabana yayılmasına yönelik adımları olumlu bulduklarını aktaran Bekki, şunları kaydetti:

"Tartışmasız bir şekilde dijital dönüşüm ve sanayide yeşil dönüşümü destekleyici adımlar küresel rekabet gücümüzü artırmak açısından çok değerlidir. Ekonomi reformlarının hedefleri arasında, kurumsal yapının güçlendirilmesi, dış dengenin ve büyümenin sürdürülebilir bir zemine taşınmasına yönelik teşvikler ve rekabet ortamını güçlendiren adımlar da yer alıyor. Pandeminin olumsuz etkileriyle Balıkesir ekonomisinin içinden geçtiği bu zorlu dönemde, Balıkesir iş dünyası açısından bu reformlara yönelik uygulama süreci acil ihtiyaçtır. Bu süreçte istişareyi önemseyen ve başarılı performans gösteren ekonomi yönetimine ve tüm paydaşlara teşekkür ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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