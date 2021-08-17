BASİAD Başkanı Baysal'dan AB fonları için proje çağrısı Açıklaması
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BASİAD Başkanı Baysal'dan AB fonları için proje çağrısı Açıklaması

BASİAD Başkanı Baysal'dan AB fonları için proje çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Ekonomi

Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD) Başkanı Ümit Baysal, Avrupa Birliğinin (AB) yeni fonlarına dikkati çekerek, Balıkesir'in mutlak en üst seviyede yararlanması gerektiğini belirtti.

Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD) Başkanı Ümit Baysal, Avrupa Birliğinin (AB) yeni fonlarına dikkati çekerek, Balıkesir'in mutlak en üst seviyede yararlanması gerektiğini belirtti.

Baysal, yazılı açıklamasında, AB'nin 1,1 trilyon avroluk bütçenin yanı sıra 750 milyar avroluk yeni bir fon oluşturduğunu aktardı.

STK'lara ve üye firmalara yeşil dönüşüm ile dijital dönüşüme yönelik proje üretmeleri için çağrıda bulunan Baysal, şunları kaydetti:

"IPA fonlarının yanı sıra yine aday ülke olarak AB programlarına katılabiliyoruz. Bunların arasında yer alan Ufuk Avrupa'nın, 2021-2027 döneminde 95,5 milyar avroluk bütçesi var. Kamu ve özel sektör olarak yeşil dönüşümü hızlandıracak doğru projelerle bu fondan da yararlanabiliriz. Bunların yanında Türkiye katıldığında Dijital Avrupa ve LIFE gibi fon sağlanabilecek programlar da mevcut. Artık yeni bir ekonomik anlayış, üretim ve istihdam modeli söz konusu. Türkiye tarafından 32 hedef, 81 eylem belirlendi. Biz de bu hedefler doğrultusunda projeler üreteceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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