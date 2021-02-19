Başı teneke kutuya sıkışan köpeği belediye personeli kurtardı
19.02.2021 20:25 | Son Güncelleme: 19.02.2021 20:28
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başı teneke kutuya sıkışan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başı teneke kutuya sıkışan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Eriklik Caddesi'nde başı teneke kutuya sıkışmış köpeği gören 3 arkadaş, hayvanı kurtarmak için bir süre uğraştı.
Köpeğin başını kutudan çıkaramayan 3 arkadaş, durumu belediyeye bildirdi.
Safranbolu Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekipleri, köpeğin başını sıkıştığı kutudan çıkardı.
Caner Gömleksiz, arkadaşlarıyla yaşadıklarını gazetecilere anlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler