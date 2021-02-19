Başı teneke kutuya sıkışan köpeği belediye personeli kurtardı
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Başı teneke kutuya sıkışan köpeği belediye personeli kurtardı

19.02.2021 20:25 | Son Güncelleme: 19.02.2021 20:28
Başı teneke kutuya sıkışan köpeği belediye personeli kurtardı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başı teneke kutuya sıkışan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başı teneke kutuya sıkışan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Eriklik Caddesi'nde başı teneke kutuya sıkışmış köpeği gören 3 arkadaş, hayvanı kurtarmak için bir süre uğraştı.

Köpeğin başını kutudan çıkaramayan 3 arkadaş, durumu belediyeye bildirdi.

Safranbolu Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekipleri, köpeğin başını sıkıştığı kutudan çıkardı.

Caner Gömleksiz, arkadaşlarıyla yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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