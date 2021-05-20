Başı tel örgüye sıkışan kediyi kurtarma çalışmalarını ağlayarak izledi

ANTALYA'da, başı tel örgüye sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ANTALYA'da, başı tel örgüye sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çalışmaları gözyaşlarıyla izleyen Ziynet Usluer, "O kediyi her gün elimle besliyorum. Sıkıştığı yerde ölse kahrolurdum" dedi.

Muratpaşa ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi'nde beslediği kedinin başının, apartmanın odunluk penceresindeki tel örgüye sıkıştığını gören Ziynet Usluer, kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı. Usluer'in ihbarıyla mahalleye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan itfaiyeciler, tel örgüyü keserek, kediyi kurtardı.

İtfaiye görevlilerinin çalışmalarını ağlayarak izleyen Ziynet Usluer, "Ben o kediyi her gün elimle besliyorum. Sabah yine beslemek için geldiğimde tele sıkıştığını fark ettim. Uğraştım ama çıkaramayınca itfaiyeye bildirdim. Gelip, kurtardılar. Sıkıştığı yerde ölse kahrolurdum" dedi.

Usluer, kediyi kurtaran ekiplere defalarca teşekkür etti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları