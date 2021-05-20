Başı tel örgüye sıkışan kediyi kurtarma çalışmalarını ağlayarak izledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başı tel örgüye sıkışan kediyi kurtarma çalışmalarını ağlayarak izledi

Başı tel örgüye sıkışan kediyi kurtarma çalışmalarını ağlayarak izledi
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, başı tel örgüye sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ANTALYA'da, başı tel örgüye sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çalışmaları gözyaşlarıyla izleyen Ziynet Usluer, "O kediyi her gün elimle besliyorum. Sıkıştığı yerde ölse kahrolurdum" dedi. 

Muratpaşa ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi'nde beslediği kedinin başının, apartmanın odunluk penceresindeki tel örgüye sıkıştığını gören Ziynet Usluer, kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı. Usluer'in ihbarıyla mahalleye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan itfaiyeciler, tel örgüyü keserek, kediyi kurtardı. 

İtfaiye görevlilerinin çalışmalarını ağlayarak izleyen Ziynet Usluer, "Ben o kediyi her gün elimle besliyorum. Sabah yine beslemek için geldiğimde tele sıkıştığını fark ettim. Uğraştım ama çıkaramayınca itfaiyeye bildirdim. Gelip, kurtardılar. Sıkıştığı yerde ölse kahrolurdum" dedi.

Usluer, kediyi kurtaran ekiplere defalarca teşekkür etti.

L


Başı tel örgüye sıkışan kediyi kurtarma çalışmalarını ağlayarak izledi
Başı tel örgüye sıkışan kediyi kurtarma çalışmalarını ağlayarak izledi
Başı tel örgüye sıkışan kediyi kurtarma çalışmalarını ağlayarak izledi
Başı tel örgüye sıkışan kediyi kurtarma çalışmalarını ağlayarak izledi
Başı tel örgüye sıkışan kediyi kurtarma çalışmalarını ağlayarak izledi
Başı tel örgüye sıkışan kediyi kurtarma çalışmalarını ağlayarak izledi
Başı tel örgüye sıkışan kediyi kurtarma çalışmalarını ağlayarak izledi
Başı tel örgüye sıkışan kediyi kurtarma çalışmalarını ağlayarak izledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

Biyokütle enerji santrali yangınıyla ilgili savcılık inceleme başlattı
Biyokütle enerji santrali yangınıyla ilgili savcılık inceleme başlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Acun Ilıcalı Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Adem Büyük Gökhan Töre Şenol Güneş Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başı tel örgüye sıkışan kediyi kurtarma çalışmalarını ağlayarak izledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 12:31:01. #1.15#

title