Başı taşıyıcı robotta sıkışan makine mühendisi kurtarılamadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başı taşıyıcı robotta sıkışan makine mühendisi kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel
Başı taşıyıcı robotta sıkışan makine mühendisi kurtarılamadı

SAKARYA'da, fabrikada başının taşıyıcı robot arasında sıkışmasıyla ağır yaralanan makine mühendisi Cüneyt Çetinkaya (32), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'da, fabrikada başının taşıyıcı robot arasında sıkışmasıyla ağır yaralanan makine mühendisi Cüneyt Çetinkaya (32), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 12 Kasım'da, Hendek ilçesi Kargalıhanbaba Mahallesi'ndeki 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yedek parçası üretilen fabrikada meydana geldi. Makine mühendisi Cüneyt Çetinkaya, parça değişimi yaptığı sırada, başının taşıyıcı robot arasında sıkışması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetinkaya, sırasıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmit'teki özel hastaneye sevk edildi. Çetinkaya, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cüneyt Çetinkaya'nın cenazesi, bugün Hendek Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.


Başı taşıyıcı robotta sıkışan makine mühendisi kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title