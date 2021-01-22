Başı su borusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

BARTIN'da başı su borusuna sıkışan sokak kedisi itfaiye ekiplerinin boruyu kesmesi sonucu kurtarıldı.

Orduyeri Mahallesi'nde sokak kedisinin başının su borusuna sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Mahallede sağa sola kaçan kedi itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, plastik boru kesildi. Özgürlüğüne kavuşan kedi daha sonra gözden kayboldu. İtfaiyenin kediyi kurtarma anını vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR