Başı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı MANİSA'da, demir parmaklıklı kapıya başı sıkışan 3,5 yaşındaki kız çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MANİSA'da, demir parmaklıklı kapıya başı sıkışan 3,5 yaşındaki kız çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle 4745 Sokak'taki bir apartmanın zemin katında yaşayan ailenin 3,5 yaşındaki kızlarının başı, demir parmaklıklı kapıya sıkıştı. Aile, hemen yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekibi, demir parmaklıkları keserek çocuğu kurtardı. Kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, aile, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: DHA