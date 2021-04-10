Başı plastik kavanoza sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
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Başı plastik kavanoza sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN - Haberler | Güncel
Başı plastik kavanoza sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

BURDUR'da başı plastik kavanoza sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

BURDUR'da başı plastik kavanoza sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Armağan İlci Bulvarı'nda sabah saatlerinde başı plastik kavanoza sıkışan yavru köpeği gören vatandaş, hayvanı Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne getirdi. İtfaiye erleri plastik kavanozu keserek yavru köpeği kurtardı. Su verilen köpek daha sonra doğal ortama bırakıldı.


Başı plastik kavanoza sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
Başı plastik kavanoza sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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