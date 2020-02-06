Başı plastik bidona sıkışan yavru köpek kurtarıldı
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Başı plastik bidona sıkışan yavru köpek kurtarıldı

MERSİN'de, kafası plastik bidona sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

06.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:28
Başı plastik bidona sıkışan yavru köpek kurtarıldı

MERSİN'de, kafası plastik bidona sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçesi Atik Mahallesi'nde, yavru bir köpeğin başında plastik olduğunu gören vatandaşlar, çıkartmak için bir süre uğraş verdi. Kendi imkanlarıyla köpeği plastik bidondan kurtaramayan vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gelen ekipler, köpeğin başındaki bidonu kısa sürede çıkarırken, mahalleli ise köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. 

 


Kaynak: DHA
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