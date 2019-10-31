Başı plastik bidona sıkışan yavru köpeği vatandaş kurtardı
Konya'da başı plastik bidona sıkışan yavru köpeği duyarlı vatandaş kurtardı.
Konya'da başı plastik bidona sıkışan yavru köpeği duyarlı vatandaş kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Ahırlı ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde Tahsin Türkuçar, başı plastik bidona sıkışmış bir köpek yavrusu gördü.
Köpeğin kendi çabasıyla başındaki plastikten kurtulamadığını fark eden Türkuçar, motosikletinden inerek yakaladığı köpek yavrusunun kafasından bidon parçasını çıkardı.
Başındaki parçadan kurtulan yavru köpek, koşarak uzaklaştı.