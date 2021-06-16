BAŞI PLASTİĞE SIKIŞAN KEDİYİ KURTARDILAR
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BAŞI PLASTİĞE SIKIŞAN KEDİYİ KURTARDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'ın Amasra ilçesinde kedinin başına sıkışan plastik kutu vatandaşlar tarafından çıkartıldı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde kedinin başına sıkışan plastik kutu vatandaşlar tarafından çıkartıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Amasra'ya bağlı Tarlaağzı köyünde oturan Yasemin Günay, evin önünden kedi sesi gelmesiyle dışarıya çıktı. Yasemin Günay kedinin başının plastik kutuya sıkıştığını gördü. Sağa sola koşturan kediyi yakalayan Yasemin Günay, komşularının yardımıyla kovayı kedinin başından çekip çıkardı. Özgürlüğüne kavuşan kedi daha sonra koşarak uzaklaştı. O anları vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

BAŞI PLASTİĞE SIKIŞAN KEDİYİ KURTARDILAR
BAŞI PLASTİĞE SIKIŞAN KEDİYİ KURTARDILAR
BAŞI PLASTİĞE SIKIŞAN KEDİYİ KURTARDILAR
BAŞI PLASTİĞE SIKIŞAN KEDİYİ KURTARDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BAŞI PLASTİĞE SIKIŞAN KEDİYİ KURTARDILAR - Haberler
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