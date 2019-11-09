Başı mezarlık kapısına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

09.11.2019 10:29 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:29

DÜZCE'de, mezarlık girişindeki demir kapıya başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Düzce Yenitaşköprü Köyü Mezarlığı'nın girişindeki demir kapıya dün akşam sokak köpeğinin başı sıkıştı. Köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekibi, demir kapıyı kesmek istedi. Ancak bu sırada korkan köpek, itfaiyecilere zor anlar yaşattı. İtfaiye erleri, uzun süren çalışmalar sonunda köpeği kurtardı. Köpek mezarlığa kaçarak gözden kayboldu.

Kaynak: DHA