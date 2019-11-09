Başı mezarlık kapısına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Başı mezarlık kapısına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

DÜZCE'de, mezarlık girişindeki demir kapıya başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

09.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:16
Başı mezarlık kapısına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

'de, mezarlık girişindeki demir kapıya başı sıkışan köpek, ekiplerince kurtarıldı.

Düzce Yenitaşköprü Köyü Mezarlığı'nın girişindeki demir kapıya dün akşam sokak köpeğinin başı sıkıştı. Köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen ekibi, demir kapıyı kesmek istedi. Ancak bu sırada korkan köpek, itfaiyecilere zor anlar yaşattı. erleri, uzun süren çalışmalar sonunda köpeği kurtardı. Köpek mezarlığa kaçarak gözden kayboldu.


Kaynak: DHA
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