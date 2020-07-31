Başı korkuluğa sıkışan kurbanlığın yardımına itfaiye koştu
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Başı korkuluğa sıkışan kurbanlığın yardımına itfaiye koştu

Başı korkuluğa sıkışan kurbanlığın yardımına itfaiye koştu Şanlıurfa'da sahibinin elinden kaçarak kafası demir korkuluğa sıkışan kurbanlığın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

31.07.2020 19:41 | Son Güncelleme: 31.07.2020 23:11

Başı korkuluğa sıkışan kurbanlığın yardımına itfaiye koştu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sahibinin elinden kaçarak kafası demir korkuluğa sıkışan kurbanlığın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan bir boğa, kafasını demir korkuluğa sıkıştırdı. Sahibi ve çevredekilerin çabası ile kafası korkuluktan çıkaralamayan hayvanın yardımına ihbar üzerine itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler, iş makinesi yardımı ile korkuluk boşluğunu genişleterek boğanın kafasını çıkardı. Kurtarılan hayvan, kesilmek üzere kesimhaneye götürüldü.

Başı korkuluğa sıkışan kurbanlığın yardımına itfaiye koştu

Kaynak: İHA

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