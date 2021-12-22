BAŞI KONSERVE KUTUSUNA SIKIŞAN KEDİYİ YOLDAN GEÇENLER KURTARDI - Haberler
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BAŞI KONSERVE KUTUSUNA SIKIŞAN KEDİYİ YOLDAN GEÇENLER KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da yiyecek ararken başı konserve kutusuna sıkışan kediyi, yoldan geçen 2 kişi müdahale edip kurtardı.

KARATAŞ, ADANA (DHA) - KONYA'da yiyecek ararken başı konserve kutusuna sıkışan kediyi, yoldan geçen 2 kişi müdahale edip kurtardı.

Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde bugün bir firmada su dağıtımı yapan Osman Zeriğ ve Zafer Karataş, yiyecek ararken başı konserve kutusuna sıkışan kediyi fark edip müdahale etti. Zeriğ ve Karataş, kediyi kurtarıp doğal ortamına saldı. Zafer Karataş, "Biz fark etmeseydik kedi belki havasızlıktan belki de eksi 10 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle donarak ölebilirdi. Ayrıca bu durum konserve kutuların, bilinçsizce çevreye atılmamasını da göstermiş oldu" dedi.

BAŞI KONSERVE KUTUSUNA SIKIŞAN KEDİYİ YOLDAN GEÇENLER KURTARDI

BAŞI KONSERVE KUTUSUNA SIKIŞAN KEDİYİ YOLDAN GEÇENLER KURTARDI

BAŞI KONSERVE KUTUSUNA SIKIŞAN KEDİYİ YOLDAN GEÇENLER KURTARDI

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