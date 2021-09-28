Başı konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Haberler
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Başı konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel
Başı konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yeni Mahalle 3044'üncü Sokak'ta, başı konserve kutusuna sıkışan kediyi fark eden mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedinin başını sıkıştırdığı yerden çıkardı. Kurtarılan kedi, daha sonra ara sokaklara girerek, gözden kayboldu.


Başı konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Başı konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Son Dakika Haberleri
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