BAŞI KAVANOZA SIKIŞAN KEDİ İÇİN 5 SAATLİK MÜCADELE

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Nafiz Türkmen (56), 5 saat peşinden koştuğu kediyi yakalayıp, başına sıkışan cam kavanozu çıkardı.

Türkmen, kediyi daha sonra doğal ortamına bıraktı.

Marmaris'te yaşayan işçi emeklisi Nafiz Türkmen, Orhaniye mahallesinde sabah 08.00 sıralarında yürüyüşe çıktığı sırada, bir kedinin başının

cam kavanoza sıkıştığı fark etti. Türkmen, yanına yaklaştığı kedinin kaçması üzerine peşinden koşmaya başladı. 5 saat boyunca peşinden koştuğu kediyi, bir evin giriş katında yakalayıp, başındaki kavanozu çıkardı. Çevredekiler, örnek davranışı nedeniyle Türkmen'i alkışlarken. kedi ise doğal ortamına bırakıldı.